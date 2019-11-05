«Роснефть» подтвердила лидерство на рынке за девять месяцев 2019 года

«Роснефть» по итогам девяти месяцев 2019 года подтвердила свое лидерство на рынке, сохранив звание крупнейшей нефтегазовой компанией в России, а также крупнейшей в мире по запасам и добыче жидких углеводородов среди публичных нефтегазовых компаний. Это следует из опубликованной на официальном сайте компании производственной отчетности за январь-сентябрь 2019 года.

За прошедшие девять месяцев среднесуточная добыча углеводородов «Роснефти» составила 5,78 миллиона баррелей нефтяного эквивалента или 213,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента, увеличившись на 0,6 процента год к году. В третьем квартале этого года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента или 71,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента при росте на 0,5 процента к предыдущему кварталу.

За девять месяцев 2019 года объем добычи жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) вырос на 0,9 процента и составил 4,67 миллиона баррелей в сутки (172,2 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи произошел за счет продолжения активной разработки новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское, Русское, Восточно-Мессояхское месторождения), а также наращивания объемов производства на зрелых активах («Самаранефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз»).

В отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,66 миллиона баррелей (57,9 миллиона тонн), увеличившись на 0,9 процента квартал к кварталу. Влияние на динамику оказало снятие «Транснефтью» ограничений на прием нефти в систему магистральных трубопроводов.

После снятия односторонних ограничений по приему нефти в систему магистральных трубопроводов крупнейший нефтегазовый актив компании «РН-Юганскнефтегаз» максимально оперативно реализовал свой потенциал и в отчетном периоде установил абсолютный исторический рекорд суточной добычи нефти — 198 008 тонн. Это самый высокий показатель за всю историю производственной деятельности предприятия с 1964 года, который более чем на 500 тонн превышает предыдущий рекорд, установленный в октябре 2018 года. Это достижение стало возможно, в том числе, благодаря внедрению на «РН-Юганскнефтегаз» передовых технологий для вовлечения в активную разработку запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, а также увеличения коэффициента извлечения нефти на зрелых месторождениях.

По итогам января-сентября объем добычи газа «Роснефти» составил 49,73 миллиарда кубических метра, в том числе 16,30 миллиарда кубических метра в июле-сентябре. С опережением графика продолжается освоение месторождения «Зохр» на шельфе Египта. В августе, на 5 месяцев раньше плана, добыча газа на месторождении достигла проектной мощности — 76 миллионов кубических метров в сутки (100 процентов проекта) благодаря запуску второго трубопровода, соединяющего морскую инфраструктуру месторождения с береговым комплексом по подготовке газа.

В третьем квартале компания «Роснефть» увеличила объем переработки на 20,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом — до 30,1 миллиона тонн нефти. При этом вне России объемы переработки нефти в отчетном периоде выросли на 36,4 процента, составив 2,85 миллиона тонн, на российских заводах — на 19 процентов, до 27,22 миллиона тонн.

Глубина переработки по итогам отчетного квартала выросла на 0,7 процентных пункта и достигла 75,4 процента, выход светлых нефтепродуктов составила 57,2 процента.

По итогам девяти месяцев компания «Роснефть» реализовала 82,5 миллиона тонн нефтепродуктов, из которых 38,2 процента — на внутреннем рынке. За отчетный период поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 7,7 процента год к году и составили 22,4 миллионов тонн, из которых 8,4 миллиона тонн пришлись на июль-сентябрь.

Объем эксплуатационного бурения в третьем квартале 2019 года достиг уровня 2,6 миллиона метров, по итогам девяти месяцев — 7,8 миллиона метров. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50 процентов.

В январе-сентябре 2019 года объем выполненных 2Д сейсмических работ на суше России составил 1,9 тысячи погонных километров, 3Д — около 7,4 тысячи квадратных километров, завершены испытанием 89 поисково-разведочных скважин с успешностью 90 процентов. В результате геологоразведочных работ открыто 70 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 282 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Розничная реализация нефтепродуктов за девять месяцев выросла на 10 процентов год к году и на 6 процентов — квартал к кварталу.

В январе-сентябре поставки сырья нефти в страны дальнего зарубежья достигли 102,8 миллиона тонн из них 35,2 миллиона тонн пришлись на июль-сентябрь. При этом поставки в восточном направлении составили 19,3 миллиона тонн.

