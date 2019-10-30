Эксперты Deloitte и ЦСР объяснили рост выручки нефтесервисных компаний России

Эксперты Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР) выяснили, что российские нефтесервисные компании по итогам 2018 года увеличили выручку на 3 процента до 1,45 триллиона рублей за счет выручки от ремонта скважин (увеличение в 1,5 раза до 70 миллиардов рублей). Об этом пишут «Ведомости», со ссылкой на данные «Обзора нефтесервисного рынка России — 2019».

При этом в исследовании отмечается, что спрос на разведочное и эксплуатационное бурение увеличился незначительно — всего на 1,3 процента (на 6,6 ммллиарда рублей). Отсутствие роста добычи и темпов бурения, по мнению аналитиков, вызвано ухудшением условий добычи и ростом спроса на более дорогое горизонтальное бурение.

По словам старшего директора отдела корпораций Fitch Дмитрия Маринченко, развитие рынка нефтесервисных услуг сильно сдерживает сделка ОПЕК+. При этом Мариченко подчеркивает, что «в среднесрочной перспективе нефтесервисный рынок может вырасти за счет поддержанного правительством мегапроекта «Восток ойл» в Арктике, который, вероятно, увеличит спрос на бурение, что может привести не только к росту количества пробуренных скважин, но и к некоторому росту ставок».

«Современный рынок нефтесервисных услуг представляет из себя высокотехнологичное направление для реализации сложнейших проектов, в том числе в арктической зоне и Восточной Сибири. "Роснефть", которая создала крупнейший в Европе научно-проектный комплекс, уже сейчас готова предложить рынку самые современные технологии в области upstream, в том числе уникальное программное обеспечение собственной разработки. Все эти технологии будут обязательно востребованы при реализации такого масштабного проекта как "Восток Ойл"», — в свою очередь отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

«Британская BP обсуждает с "Роснефтью" включение Байкаловского месторождения в проект по освоению месторождений на Таймыре "Восток ойл"». BP ждет решения российских властей по инвестиционным стимулам», — заявил глава ВР Роберт Дадли.

Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл» является близость к уникальному транспортному коридору — Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Транспортировка нефти будет осуществляться танкерами ледового класса Arc 7 при частичном сопровождении ледоколами с последующей перевалкой на типовые нефтяные танкеры.

С учетом больших объемов добычи в рамках проекта «Восток Ойл» эксперты считают целесообразным использование собственного флота. Это гарантирует своевременную транспортировку и нивелирует зависимость от ставок фрахта на рынке. Предлагаемая логистическая схема позволит реализовывать высококачественное сырье проекта «Восток Ойл» со значительной премией по отношению к нефти сорта Brent.

Проект «Восток Ойл» включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. В новый перспективный кластер также может войти и Байкаловское месторождение, которое разрабатывает совместное предприятие «Роснефти» и ВР «Ермак».

Важнейшую роль в создании современного ледового и танкерного флота в России играет судоверфь «Звезда». Судоверфь, не имеющая аналогов в России, будет производить современную морскую технику ледового класса для добычи и транспортировки углеводородов по Северному морскому пути.