«Роснефть» уличила в лицемерии спецпредставителя США по Венесуэле

«Роснефть» приветствует работу в нефтяном секторе Венесуэлы компаний Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford в связи с очередным продлением американским регулятором их лицензий. На это компания обратила внимание в выпущенном пресс-релизе. Между тем, «Роснефть» хотела бы обратить внимание на незаконные обвинения, содержавшиеся в адрес компании в интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса газете Financial Times.

Эллиот Абрамс обвинил «Роснефть» в том, что она является «центральной для выживания режима» и в очередной раз выступил с угрозой новых санкций в отношении компании. «Видимо, в связи с очередным решением OFAC эту "центральную роль" нам следует разделить с вышеуказанными компаниями», — подчеркивается в заявлении «Роснефти».

«Роснефть» констатирует, что в заявлениях спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса нет никакой последовательности, поскольку переоформление лицензий американским и «дружественным» США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. «Роснефть» также является инвестором в Венесуэлу, и работа компании там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, она основана на контрактах, заключенных задолго до введения санкций, и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA, подписанном в декабре прошлого года и полностью соответствует всем нормам международного права. Таким образом, чиновники США, по мнению «Роснефти», демонстрируют лицемерие, избирательно — в нарушение международного права — наделяя особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам. Таким же образом можно трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное США компании Reliance — одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии.

«Здесь уместно напомнить о появившейся в СМИ информации о фактической торговле американскими военными нефтяным сырьем в Сирии и публичном предложении другой американской компании разрабатывать сирийские месторождения вопреки любым нормам действующего законодательства, — отмечается в заявлении «Роснефти». — Администрация США любит рассуждать о "молекулах свободы", генерируемых американскими компаниями. Можно напомнить о переименовании картошки фри, называемой в Америке french fries (французский картофель) в «картошку свободы» – freedom fries в знак протеста против действий Франции, не поддержавшей интервенцию в Ираке, кстати, признанную позднее самими американцами необоснованной и ошибочной».

«Хотелось бы узнать, чем молекулы нефти, производимые американскими компаниями в Венесуэле на основании выданных администрацией США лицензий, отличаются от молекул той же венесуэльской нефти, производимой и реализуемой компанией "Роснефть" на основании действующих контрактов?», - ставит вопрос «Роснефть». Что касается заявления господина Абрамса о том, что «о «Роснефти» думает каждый в Вашингтоне», мы открыты к сотрудничеству в интересах наших стран и акционеров Компании, часть из которых является американскими физическими и юридическими лицами, — подчеркивается в заявлении компании.