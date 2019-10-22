Глава «Роснефти» представил индийскому бизнесу перспективные российские проекты

На судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края состоялась встреча главного исполнительного директора «НК «Роснефть» Игоря Сечина с индийской делегацией во главе с министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Деловой визит стал развитием договоренностей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участники встречи обсудили актуальные темы сотрудничества, в том числе взаимодействие по таким успешно развивающимся проектам как разработка месторождений Ванкорского кластера и развитие компании Nayara Energy.

«Роснефть» развивает интегральный формат взаимодействия с индийскими партнерами. В основе нашей совместной работы лежит доверие, учет взаимных интересов и долгосрочные перспективы. Работа идет по всей технологической цепочке – от добычи и переработки нефти до нефтехимии и реализации нефтепродуктов. Надеюсь, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс дружбе между нашими странами», - отметил в своем выступлении Игорь Сечин.

Стороны также рассмотрели перспективы совместного участия в проекте «Восток Ойл». Проект «Восток Ойл» включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок. Кластерный подход к освоению этих месторождений позволит максимально эффективно реализовать их добычной потенциал и обеспечит значительную синергию.

Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл» является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Транспортировка нефти будет осуществляться танкерами ледового класса Arc 7 при частичном сопровождении ледоколами с последующей перевалкой на типовые нефтяные танкеры.

По словам Игоря Сечина, с учетом больших объемов добычи в рамках проекта «Восток Ойл» целесообразно использование собственного флота, что гарантирует своевременную транспортировку и нивелирует зависимость от ставок фрахта на рынке. Предлагаемая логистическая схема позволит реализовывать высококачественное сырье проекта «Восток Ойл» со значительной премией по отношению к нефти сорта Brent.

Судоверфь «Звезда», первый центр высокотехнологичного судостроения в России и одна из ведущих верфей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, играет важнейшую роль в создании современного ледового и танкерного флота в России. Во время визита индийская делегация ознакомилась с ходом строительства «Звезды» и посетила ее ключевые производственные объекты, включая Сухой док и достроечный стапель, где в настоящее время ведется сборка первых двух судов: судна снабжения и танкера класса «Афрамакс», строительство которого находится в завершающей стадии. Всего на верфи в настоящее время строится 8 судов: 4 судна снабжения и 4 судна класса «Афрамакс».

Технологические возможности судоверфи позволяют строить все существующие и перспективные виды судов, в том числе высокотехнологичные атомные ледоколы, танкеры, газовозы, крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, корабли и суда обслуживающего флота, в первую очередь, ледового класса.

По словам Игоря Сечина, с 2015 года по поручению президента РФ проект строительства верфи реализует консорциум инвесторов во главе с «Роснефтью». «Всего будет построено 97 объектов: из них - 30 крупных промышленных, в том числе 16 объектов первой очереди, основные из которых уже введены в эксплуатацию, и 14 объектов второй очереди. Строительство второй очереди идет опережающими темпами», - сообщил индийской делегации глава «Роснефти».