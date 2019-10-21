«Роснефть» возглавила топ российских компаний в рейтинге «Эксперт-400»

Впервые за время составления рейтинга «Эксперт-400» его бессменный лидер — «Газпром» — переместился на позицию номер два, уступив звание «национального достояния» нефтяной компании «Роснефть», пишет журнал «Эксперт» в своем исследовании. Динамика «Роснефти», по мнению издания, действительно впечатляет. За последнее посткризисное десятилетие компания по размеру выручки выросла в 7,7 раза, а в абсолютных цифрах — более чем на семь триллионов рублей. Журнал называет успех «Роснефти» главной новостью рейтинга «Эксперт-400» за 2018 год.

Серьезный рост выручки компании пришелся именно на 2017 и 2018 годы — не самые простые в плане ценовой конъюнктуры на рынке нефти, пишет «Эксперт». «Роснефть», по мнению издания, заслуживает особого внимания по причине своего стремительного роста за последние десять лет. Ее бизнес за этот период увеличился почти в восемь раз с одного до восьми триллионов рублей.

У такой динамики бизнеса Роснефти несколько причин. Во-первых, это разворот на Восток. Еще до санкций и падения цен на нефть компания заключила два крупных контракта на поставку с китайской CNPC и China Petrochemical Corporation (Sinopec), которые гарантировали сбыт продукции в не самые лучшие времена на рынке для производителей нефти. Мало того что китайский рынок последние годы показывал высокие темпы роста, так еще и на Восток идет качественная нефть, которая стоит дороже, чем поставляющаяся в Европу Urals. В результате в третьем и четвертом кварталах прошлого года азиатские поставки обогнали по объемам европейские, а всего в 2018 году экспорт на Восток подскочил на 24 процента, до 59,2 миллиона тонн.

Во-вторых, новая политика работы с европейскими рынками: здесь «Роснефть» выстраивает собственный нефтеперерабатывающий и сбытовой бизнес: речь идет о дочернем предприятии «Роснефти» в Германии, которому принадлежат несколько высокоэффективных НПЗ, в том числе приспособленные именно под Urals, а до НПЗ PCK Schwedt идет одно из ответвлений «Дружбы», и которое в 2019 году вышло к конечному потребителю с целой линейкой продуктов.

В-третьих, «Роснефть» активно расширяла свой бизнес: так, в 2012 году она купила ТНК-ВР, что вывело ее в мировые лидеры среди публичных компаний по уровню добычи нефти. В 2016 году было приобретено 50,075 процента «Башнефти» и 49 процентов индийской Essar Oil, которая владеет вторым по величине НПЗ в Индии и сетью более чем из 5100 АЗС.

И в-четвертых, компания активно инвестировала в добычу: за последние десять лет, с 2009-го по 2018-й годы, были запущены Ванкорское, Восточно-Мессояхское, Сузунское и другие нефтяные месторождения, а также газовое месторождение Зохр в Египте. Только в 2018 году было запущено четыре новых крупных проекта Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения и вторая очередь Среднеботуобинского. Добычу «Роснефть» к концу 2018 года вывела на 285,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента — рекордный уровень для самой компании и для всего мира.

