Сечин заявил о готовности «Роснефти» наращивать инвестиции в отрасль

Компания «Роснефть» активно занимается развитием бизнеса, реализует десятки крупных инвестпроектов, наращивает добычу и сбыт углеводородов, а также уделяет большое внимание импортозамещению. Об этом на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По итогам первого полугодия 2019 года добыча углеводородов составила 141,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.), что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 1,8 процента, сообщил глава «Роснефти». Добыча нефти за это же период выросла на 2,1 процента до 114,3 миллиона тонн, добыча газа составила 33,4 миллиарда кубометров.

Кроме того, проходка в эксплуатационном бурении в первом полугодии 2019 года составила 5,2 миллиона метров, что превышает общероссийский показатель на 43 процента.

Количество вновь введенных в эксплуатацию скважин за этот же период составило около 1,5 тысячи штук, количество новых горизонтальных скважин увеличилось на 14 процентов по сравнению с уровнем первого полугодия 2018 года, а их доля в общем числе достигла 54 процентов, увеличившись на 13 процентных пунктов в годовом соотношении, сообщил топ-менеджер. Удельная добыча на горизонтальную скважину выросла более чем на 15 процентов по сравнению с первым полугодием 2018 года и превысила 5 тысяч тонн на скважину.

Поставки моторного топлива на внутренний рынок в первом полугодии 2019 года были дополнительно увеличены на 6,9 процента в годовом соотношении и составили 14 миллионов тонн. Кроме того, компания продолжает перевыполнять нормативы по реализации моторного топлива на бирже. «Мы гарантированно эффективно обслуживаем спрос на внутреннем рынке моторных топлив», — заявил Сечин.

Что касается импортозамещения, то, как отметил глава компании, «Роснефть» впервые в России успешно завершила промышленные испытания партии катализаторов для гидроочистки собственного производства, которые позволяют выпускать дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5. «Это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, который не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Это ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости нефтеперерабатывающей отрасли и снижения зависимости от импортных технологий», — отметил Игорь Сечин.

Компания, по его словам, продолжает инвестировать в зрелые и новые месторождения, реализуя порядка 30 крупных инвестиционных проектов. Так полтора года назад было запущено Кондинское месторождение в составе Эргинского кластера, в июне текущего года было запущено Западно-Эргинское месторождение. С момента запуска на месторождениях кластера было добыто более 3,5 миллиона тонн нефти.

«Неделю назад президент Российской Федерации озвучил задачу о приросте инвестиций более, чем в 2 раза (с 2 до 5 процентов) и росте ВВП свыше 3 процентов. «Роснефть» к выполнению этой задачи готова, у нас есть и перспективные проекты, и успешный опыт реализации таких задач», — подчеркнул в своем докладе глава компании.

