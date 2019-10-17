«Роснефть» за пять лет увеличила объем буровых работ более чем вдвое

За последние пять лет объем буровых работ в компании «Роснефть» увеличился более чем вдвое. Об этом рассказал первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон в интервью ТАСС на полях V конференции «Технологии в области разведки и добычи нефти».

«На этапе бурения и заканчивания скважин используются более сложные внутрискважинные и наземные инструменты и оборудование для последующего этапа добычи. В процессе бурения высокие технологии помогают специалистам. Благодаря телекоммуникационным, программным и экспертным возможностям мы дистанционно управляем и поддерживаем наши операции в любом регионе в реальном времени», — отметил топ-менеджер.

В компании «Роснефть» увеличивается доля горизонтальных скважин — их количество выросло в четыре раза за последние пять лет и теперь составляет 48 процентов. «Всего месяц назад мы пробурили десятитысячную горизонтальную скважину. Многоствольные и многозабойные скважины находились на стадии опытно-промышленных испытаний пять лет назад. Сегодня 13 наших дочерних компаний успешно бурят их, — подчеркнул Эрик Лирон. — Всего в прошлом году было построено более 140 таких скважин, большинство из них на Ванкоре, в Юганске и на Мессояхе. Такие конструктивные достижения необходимы для извлечения запасов из плотных пластов, которые уже дают нам около 10 процентов нашей добычи нефти».

Развиваются в «Роснефти» технологии бурения горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта на нетрадиционных месторождениях — пробурено четыре горизонтальные скважины, активно работает технология разработки высоковязкой нефти — так парогравитационный дренаж, или SAG), когда производится разогрев зоны пласта между добывающей и нагнетательной скважинами, снижается вязкость нефти в этой зоне и тем самым обеспечивается гидродинамическая связь между скважинами.

Кроме того, в компаниии ведется бурение скважин со сверхдлинным отходом от вертикали для разработки шельфовых месторождений. Такой подход применим и в области разработки карбонатных коллекторов. Яркий пример — кислотно-проппантный гидроразрыв пласта (ГРП), который позволил кратно увеличить объемы ГРП в Башкирии.

Отвечая на вопрос усложнился доступ «Роснефти» к технологиям по разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в связи с санкциями и о том, как компания сегодня решает вопрос доступа к технологиям, Эрик Лирон был категоричен: «"Роснефть" обладает собственными технологиями по работе с низкопроницаемыми коллекторами и не зависит от поддержки партнеров в условиях санкций».

По словам топ-менеджера, ключевой технологией для интенсификации добычи на ТРИЗ является ГРП. Еще в 2017 году «Роснефть» в рамках реализации цифровой стратегии создала первый в Евразии промышленный симулятор ГРП «РН-ГРИД». С тех пор эта разработка обеспечивает технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, а эффективность операций ГРП значительно выросла. Сегодня программный комплекс «РН-ГРИД» обеспечивает выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования ГРП.

