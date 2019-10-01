«Роснефть» выплатит 162,6 миллиарда рублей дивидендов за первое полугодие

Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании 30 сентября приняли решение выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на каждую акцию. Об этом сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По его словам, общая сумма дивидендных выплат по итогам 6 месяцев составит рекордную сумму в 162,6 миллиарда рублей, что на 5 процентов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Дивидендные выплаты по итогам полугодия составят 50 процентов чистой прибыли компании за январь-июнь по стандартам МСФО.

Из них в бюджет РФ будет перечислено 81,3 миллиарда рублей. Эта сумма поступит в дополнение к 1,8 триллиона рублей налогов и пошлин, перечисленных компанией в казну страны по итогам работы в январе-июне.

Только за первое полугодие 2019 года бюджет получит от «Роснефти» почти 2 триллиона рублей. Это составляет десятую часть всех доходов бюджета РФ в 2019 году и почти весь объем ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов, направляемых в Фонд национального благосостояния в 2020 году (проект бюджета предусматривает по итогам 2020 года поступление 2,3 триллиона рублей).

При этом аналитики инвестиционных банков прогнозируют рост прибыли «Роснефти» в 2020 году и, следовательно, рост дивидендов.

«Рост дивидендов, который мы ожидаем увидеть в ближайшие несколько лет, обусловлен не изменением политики, а резким ростом прогнозируемой прибыли. Этот рост чистой прибыли должен начаться не позднее начала следующего года, так как мы ожидаем, что чистая прибыль в 2020 году будет почти на 60 процентов выше, чем в 2018 году — это приведет к значительному увеличению доходности по текущей цене акций до 10 процентов», — прокомментировали решение собрания акцуонеров компании аналитики группы Citi.

«Наш прогноз по дивидендным выплатам за 2019 составляет 29,3 рубля на акцию — на 7 процентов выше год-к-году, доходность составит 6,8 процента. В 2020 году мы пока не прогнозируем каких-либо единовременных списаний, следовательно, дивиденды могут увеличиться до 42,9 рублей на акцию, дивидендная доходность в таком случае согласно нашему прогнозу составит 9,9 процента», — считают в Sova Capital.

«Наши расчеты по Роснефти на 2021 и 2022 годы привели к очень привлекательной дивидендной доходности в 9,2 и 13,4 процента, соответственно», — отмечают эксперты J.P. Morgan.

В свою очередь аналитики инвестиционной группы БКС ожидают, что дивидендная доходность компании в 2019 году «составит около 8 процентов, благодаря росту чистой прибыли».

Аналитики также отмечают, что компания демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. Так, по итогам 2018 года чистая прибыль возросла в 2,5 раза — до 549 миллиарда рублей (в 2017 году — 222 миллиарда рублей, в 2016 году — 176 миллиардов рублей), в первом квартале 2019 года чистая прибыль выросла на 9,1 процента — до 325 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.