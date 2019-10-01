Эксперты оценили «Ключевые принципы в области налогообложения» «Роснефти»

«Роснефть» первой среди компаний российского нефтегазового сектора опубликовала «Ключевые принципы в области налогообложения». Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании.

Ключевые принципы в области налогообложения отражают накопленный опыт «Роснефти» в реализации налоговой функции, а также тенденции развития налоговой политики, формируемые современной фискальной средой. В их основе — безусловное и своевременное исполнение требований налогового законодательства, исчисление и уплата всех применимых налогов, сборов и пошлин.

«Это подтверждает статус лидера отрасли, ответственного и добросовестного налогоплательщика, действующего исходя из принципов открытости и прозрачности в налоговой сфере и задающего новый стандарт ответственного налогового поведения», — говорится в сообщении компании.

«Роснефть» является активным участником налогового мониторинга — новой прогрессивной формы налогового контроля, которая предполагает переход на расширенное информационное взаимодействие с налоговыми органами. Компания одной из первых с 2017 года перешла на налоговый мониторинг, который в настоящее время проводится в отношении 6 обществ группы. С 2020 года число участников планируется увеличить до 11 обществ.

«В 2018 году "Роснефть" заплатила в федеральный бюджет налогов и сборов в 2018 году 4 триллиона рублей, что составляет более 20 процентов доходов федерального бюджета, — отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. — Таким образом, экономика России в значительной степени зависит от состояния национальных чемпионов, системообразующих компаний, которые также формируют значительную часть инвестиционных вложений страны. Напомним также, что за последние 25 лет "Роснефть" обеспечила 90 процентов приватизационных доходов государства со стороны всей нефтяной отрасли».

«В последние годы "Роснефть" — ключевой донор для государственного бюджета. Именно эта компания является крупнейшим налогоплательщиком страны, а в конце 2016 года она, фактически, спасла бюджет, в авральном режиме проведя масштабную приватизационную сделку, — отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — "Роснефть" традиционно выступает за транспарентность в области налогообложения, и неудивительно, что это — первая компания, которая опубликовала "ключевые принципы" в данной сфере».

«По итогам 2018 года, — отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева, — "Роснефть" подтвердила свой статус крупнейшего налогоплательщика, а в целом с 1999 года доля компании в доходах федерального бюджета увеличилась с 1 до 28 процентов или с 8 миллиардов рублей до 4 триллиона рублей за год — в 500 раз. По нашим оценкам, этот показатель в пять раз превышает поступления в федеральный бюджет от всех предприятий строительной отрасли, в шесть раз больше поступлений от всей электроэнергетики и в восемь раз больше поступлений от металлургической отрасли. При этом в компании подчеркивают — речь идет о вкладе одной компании. Выплаты "Роснефти" в бюджет за последние десять лет почти в два раза превысили расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт».

