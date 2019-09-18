Сечин договорился с Индией

Консорциум инвесторов, включая «Роснефть», рассматривает возможность увеличения объема переработки на индийском нефтеперерабатывающем заводе Вадинар в два раза и планирует в дальнейшем развивать компанию Nayara Еnergy. На первом этапе участники консорциума берут на себя обязательства в ближайшие два года инвестировать 850 миллионов долларов в строительство нефтехимического производства. Об этом было заявлено во время состоявшегося визита главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в Нью-Дели по приглашению министра нефти Индии Дхармендры Прадхана.

Консорциум также планирует расширить присутствие Nayara Energy в розничном секторе. В настоящее время Nayara Energy управляет самой быстроразвивающейся сетью розничных продаж топлива в Индии, насчитывающей более 5300 автозаправочных станций по всей стране.

Стороны также подтвердили свой интерес к возможному участию индийских партнеров в проекте «Восток Ойл». «Для Индии Россия представляется надежным поставщиком энергоносителей. Поэтому-то она и планирует увеличить объемы поставки российских нефти и нефтепродуктов в соответствии с растущим объемом проектов, которые мы реализуем с индусами совместно. Флагманом здесь, конечно, является компания "Роснефть", у которой с Индией давние и очень плодотворные связи, — прокомментировал «Ленте.ру» прошедшие в Индии переговоры генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Сейчас индусы испытывают сильный интерес к проекту "Восток Ойл" — проекту по созданию арктического сверхкластера — и ждут, что российский регулятор согласует нормальные инвестиционные условия для его реализации. Индусы зашли уже в целый ряд российских добывающих проектов и, судя по всему, не собираются останавливаться».

Во время встречи Игоря Сечина и Дхармендры Прадхана были обсуждены актуальные темы сотрудничества и, прежде всего, ситуация, сложившаяся с энергобезопасностью региона в связи с недавними атаками на объекты нефтедобычи и переработки компании Saudi Aramco. Особое внимание было уделено проработке вопроса об увеличении поставок нефти на индийские НПЗ. Затронуты вопросы реализации текущих проектов сотрудничества, в том числе Сахалина-1, «Дальневосточного СПГ», «Таас-Юрях» и Ванкорского кластера (консорциуму индийских компаний принадлежит 49 процентов в Ванкорском месторождении).

«Индия получала очень большой объем нефти из Саудовской Аравии. И сейчас Saudi Aramco в связи с этими терактами и двукратным падением добычи, они стали откладывать поставки нефти. А для Индии это критически значимо. Естественно, Индия решила застраховаться от подобного рода событий, поэтому они договариваются о расширении поставок нефти в Индию со стороны российских компаний. Сейчас Индия полностью зависит от поставок с Ближнего Востока, а ситуация в этом регионе крайне нестабильна. Поэтому индийцы стараются максимально диверсифицировать источники поставок», — отметил научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин.

Во время переговоров Игоря Сечина и Дхармендры Прадхана была достигнута договоренность об активизации сотрудничества, направленного на укрепление энергобезопасности Индии, обеспечение индийских потребителей качественным сырьем и нефтепродуктами. Упор делался на двустороннее сотрудничество, создание эффективного энергомоста на основе вертикально-интегрированной концепции, включающей участие индийских партнеров в добычных проектах, инвестирование в переработку и совместную работу на глобальных и региональных рынках.

Деловой визит Игоря Сечина в Индию состоялся в развитие договоренностей, достигнутых на переговорах о сотрудничестве в энергетике, проходивших между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.