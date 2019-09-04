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Путин и Моди оценили производство на судостроительном комплексе «Звезда»

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края, и высоко оценили производственный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

В сообщении отмечается, что мощности современной судоверфи позволят строить суда ледового класса, танкеры, газовозы и морскую технику любой сложности. В 2019 году «Звезда» определена единственным исполнителем работ по строительству головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт.

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды толщиной до четырех метров», — отметил Путин. «Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту», — подчеркнул он.

В ходе визита делегация ознакомилась с ходом реализации проекта строительства ССК «Звезда». При этом главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе главам двух государств сообщил, что «в настоящее время в эксплуатацию введены основные объекты первой очереди (комплекса — прим. «Ленты.ру»), такие как открытый достроечный стапель, блок корпусных производств и окрасочные камеры». «Опережающими темпами идет строительство второй очереди», — рассказал Сечин.

Делегация также осмотрела ключевой производственный объект второй очереди строительства — крупнейший в России сухой док, который будет сдан в эксплуатацию на три года раньше запланированного срока — в 2020 году. Строительство основных достроечных цехов сухого дока также начнется раньше графика — в сентябре 2019 года. В ближайшее время сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн и установят батопорт.

Владимир Путин и Нарендра Моди также ознакомились с принципиально новым для России продуктом — винто-рулевой колонкой (ВРК) для судов ледового класса — разработанной в проектно — инженерном центре «Сапфир». Главной задачей предприятия является локализация производства ВРК. Проектные мощности завода позволят удовлетворить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. ВРК является основным элементом систем электродвижения судов. Завод будет выпускать винто-рулевые колонки высокого ледового класса мощностью от 7,5 до 20 мегаватт.

«Портфель заказов ССК "Звезда" постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 39 судов, а с учетом опционов — 59. "Роснефть" разместила заказы на 28 судов. Сейчас в производстве — 9 судов, в том числе суда снабжения и танкеры класса "Афрамакс", работающие на газомоторном топливе и отвечающие самым последним экологическим стандартам. Сейчас идет подготовка к строительству судов-газовозов вместимостью 172 тысячи кубометров газа высокого ледового класса для работы в Российской арктической зоне. В числе потенциальных заказов: серия газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", среднетоннажные танкеры класса MR на газомоторном топливе и самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер"», — рассказал Игорь Сечин главам РФ и Индии.

Сечин также доложил Владимиру Путину о готовности компании приступить к реализации проекта по строительству Дальневосточного завода по сжижению природного газа. Мощность предприятия составит 6,2 миллиона тонн СПГ в год. По расчетам «Роснефти», поступления в бюджет в течение срока реализации проекта превысят 5 триллионов рублей.

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