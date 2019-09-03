«Роснефть» отвергла обвинения «Транснефти»

Компания «Роснефть» считает, что ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями создала острые проблемы в обеспечении европейских потребителей качественным нефтяным сырьем и продуктами его переработки. Об этом говорится в заявлении «Роснефти» по поводу озвученной советником президента компании «Транснефть» Игорем Деминым реакции компании «Транснефть» на предложения председателя Совета директоров компании, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

По мнению «Роснефти» заявления Игоря Демина представляются неприемлемыми и неадекватными потому, что до сих пор, ни Деминым, ни кем бы то не было из «Транснефти», не дан внятный ответ на принципиальные вопросы, касающиеся загрязненной нефти: что стало первопричиной загрязнения; кто причастен к замене качественной нефти на суррогат; что происходит и будет происходить с 5 миллионами тонн суррогата поставленного вместо законтрактованной нефти; существует ли согласованный с поставщиками и потребителями план мероприятий по ликвидации последствий загрязнения нефти и предотвращению аналогичных инцидентов в будущем.

В настоящее время судьба всего объема суррогатного сырья остается без решения, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы, проблема гарантии качества сырья при транспортировке не решена, имиджевые риски для России как надежного поставщика по мере оформлений неурегулируеных претензий растут, а конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шредера, подвергаются публичному шельмованию, подчеркивается в заявлении «Роснефти».

Комментарий Игоря Демина — пример деструктивной позиции, когда вместо аргументов по существу в публичное пространство вбрасываются язвительные заявления, граничащие с личными оскорблениями, а по сути, — по известному в некоторых ведомствах выражению — «производится отвлечение внимания на негодный объект».

«Роснефть» считает, что из всего объема пропагандистских заявлений Игоря Демина единственное сформулированное предложение касается только проверки нефти в пунктах сдачи ее нефтяными компаниями в магистральную систему. «Демин, как бы, забывает о пограничных переходах и морских терминалах, оперируемых самой «Транснефтью», что исключает их из системы контроля», — обращается внимание в заявлении «Роснефти».

Что касается перечня претензий в адрес самой компании «Роснефть», в заявлении говорится, что высокое качество нефти, сдаваемой компанией «Роснефть» в систему магистральных трубопроводов, подтверждается актами приема-сдачи сырья, подписанными, в том числе, и представителями самой «Транснефти». Производители оборудования, которым располагают российские и европейские НПЗ, исключают возможность переработки нефти содержащей хлорорганики больше 1 ppm, по причине коррозии и выхода оборудования из строя. Нефтепродукты, выработанные из некачественного сырья, могут приводить к выходу из строя двигателей и агрегатов, а применение авиатоплива с такими характеристиками может привести к непоправимым последствиям. Именно этим продиктована инициатива председателя Совета директоров «Роснефти» об ужесточении норматива содержания хлорорганики в ГОСТе и Техническом регламенте до уровня не выше 1 ppm.

В части комментариев Игоря Демина о мини-НПЗ «Роснефти», компания считает необходимым внести ясность: ни один из них не сдает свою продукцию (в том числе и упомянутый Деминым мазут) в систему «Транснефти». Эти предприятия предназначены для технологических нужд на удаленных промыслах нефтегазодобычи. «Ни один из мини-НПЗ нашей компании не имеет подключения к системе магистральных трубопроводов (в отличие от ряда других, находящихся в зоне магистральных трубопроводов, в том числе в районе ПСП Лопатино, где предположительно произошел вброс "зараженного» сырья"», — говорится в заявлении.

Смешение сырья разных производителей нефти осуществляется «Транснефтью» единолично, обращает внимание компания «Роснефть». В связи с тем, что в системе нефтепроводов отсутствует банк качества, грузоотправители на выходе из трубы получают смесь, которая может не соответствовать качеству, которое конкретный грузоотправитель изначально сдал в систему. «При этом, грузоотправители в процессе смешения никак не участвуют и не могут влиять на качество конечной смеси, а из рассуждений Демина прямо следует лишь то, что на сегодняшний момент распределением "премии за качество" произвольно распоряжается сама "Транснефть"», — отмечается в заявлении «Роснефти».

«Роснефть» напоминает, что в начале августа «Траснефть» публично уведомила на совещаниях в Минэнерго России, что намерена поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm. Это означает, по мнению «Роснефти», что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика.

В свою очередь, «Роснефть» имеет признание того, что будет продолжено смешивание загрязненной нефти с качественным сырьем, сдаваемым в систему грузоотправителями (так называемое «компаундирование»). «Роснефть» категорически возражает против такого метода решения проблемы, поскольку это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. Компания настаивает на том, что потребители должны получать нефть, соответствующую по своим характеристикам, сдаваемой в систему.

На НПЗ «Роснефти» с мая текущего года организован дополнительный мониторинг качества нефти, который предусматривает ежесуточное определение уровня хлорорганики, а с июня, несмотря на отсутствие поддержки данного предложения со стороны «Транснефти», компания «Роснефть» за счет собственных средств привлекла международных сюрвейеров, осуществляющих прозрачный независимый контроль качества нефти.

Все НПЗ компании «Роснефть», в том числе, перечисленные Игорем Деминым, прошли в последние годы глубокую модернизацию и представляют собой современные предприятия, оборудованные дорогостоящими установками иностранного производства и эксплуатируемые, в том числе, на основании лицензий западных производителей. Такие заводы, как уже отмечалось, неприспособленны к переработке нефти с содержанием хлорорганики выше 1 ppm.

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложениями по стабилизации ситуации с «грязной нефтью» для того чтобы восстановить имидж России, как надежного поставщика качественных энергоресурсов. Бывший канцлер Германии призвал установить четкие и прозрачные правила контроля качества сырья в нефтяной отрасли.