Шредер призвал привлечь независимых экспертов для контроля за нефтью

Чтобы восстановить имидж России, как надежного поставщика качественных энергоресурсов, в нефтяной отрасли должны быть установлены четкие и прозрачные правила контроля качества сырья, считает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Свои предложения по стабилизации ситуации он изложил в письме, направленном на прошлой неделе премьер-министру Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».

По мнению Шредера, предложения «Транефти» о передаче операционного контроля над принадлежащими грузоотправителям пунктам сдачи-приема нефти (ПСП) не смогут застраховать рынок от повторения в будущем ситуаций с загрязнением нефти, поскольку такой подход не обеспечивает необходимую прозрачность процесса контроля за качеством сырья, сдаваемого в трубопроводную систему.

«Предложения "Транснефти" — это навязывание игрокам нерыночных услуг вместо создания прозрачного механизма. Тотальный контроль за качеством нефти получает одна компания, которая уже не смогла обеспечить сохранность качества сырья», — говорит источник в отрасли. По его словам, новый техрегламент, который вступил в силу в июле этого года, уже обязывает добывающие компании проверять нефть на соответствие ГОСТУ, поэтому реализация предложений «Транснефти» повлечет за собой лишние затраты для нефтяников.

«Это как двойное налогообложение», — считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «По сути, нефтяникам придется платить дважды за одну и ту же работу: первый раз — за проверку нефти на соответствие техрегламенту, второй — при сдаче той же нефти в трубу». «Качество нефти надо контролировать на протяжении всего маршрута, а не только в месте ее поступления в систему», — отмечает Танкаев.

Представители нефтяных компаний с этим соглашаются. «Предложения "Транснефти" сводятся к тому, чтобы усилить контроль за приемом нефти в систему и не учитывают процесс ее транспортировки», — говорит источник в отрасли. «Падение качества сырья в трубе происходит из-за смешения различных потоков нефти. Их формирует "Транснефть", и со стороны нефтяных компаний этот процесс никак не контролируется. Компании получают на выходе то, что получают. Поэтому если уж повышать контроль и прозрачность, то над процессом в целом: компании должны понимать, как "Транснефть" формирует потоки, как она контролирует качество нефти в трубе, как ее чистит, какими реагентами, ведь это тоже влияет на качество», — подчеркивает он.

Избежать монопольнолизации процесса контроля качества нефти и обеспечить его прозрачность позволит привлечение к работе независимых инспекторов, считает Шредер. Это общепринятая международная практика, отмечается в письме.

«Роснефть» не комментирует служебную переписку», — заявил ее представитель, однако отметил, что в компании уже внедрена практика дополнительного контроля качества сдаваемой в систему нефти. «Компания заключила договоры с международно признанными независимыми инспекторскими организациями. Это международная практика, которою мы предлагаем повсеместно внедрить и в России. Это не только повысит прозрачность и усилит контроль за качеством сырья в трубопроводной системе, но и продемонстрирует рынку, что в России действует абсолютно прозрачный и понятный инструмент контроля, что качество сырья стабильно и гарантировано независимыми инспекторами, авторитет которых не подвергается сомнению на международном рынке. Сегодня, когда российским поставщикам нанесен огромный репутационный ущерб, и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно», — уточнил представитель «Роснефти».

Институт сюрвейеров действительно может защитить репутацию сырья, считает аналитик АКРА Василий Танурков: это, по сути, независимая лаборатория — арбитр в спорах между поставщиком и потребителем.

Привлечение сюрвееров не только обойдется отрасли дешевле, но и внесет гораздо более весомый вклад в восстановление имиджа российских поставщиков, считает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов. «Доверие к «Транснефти» у европейских потребителей уже подорвано. Потребители скорее оценят появление независимых инспекторских компаний, давно работающих на рынке и хорошо себя зарекомендовавших», — говорит эксперт.

В апреле текущего года российская нефтяная отрасль столкнулась с беспрецедентной ситуацией, связанной с загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Инцидент нанес огромный имущественный и репутационный ущерб российским поставщикам, существенно подорвав доверие к качеству российской нефти.