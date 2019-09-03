Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечают эксперты агентства Fitch, с 1 января 2020 года вступят в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO). Содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5 до 0,5 процента. Это делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.

Российская нефть сорта Urals содержит больше серы, чем британская Brent. Директор Fitch Вячеслав Демченко рассказал изданию, что сернистая нефть будет торговаться по более низкой цене, нежели продукт конкурентов. Эксперт сообщил, что сейчас разница между марками составляет 1,3 доллара за баррель (86,8 рублей).

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По мнению Демченко, в начале 2020 года разница между Urals и Brent может вырасти на 7 долларов (467,2 рублей) за баррель. Он добавил, что потери ждут Россию, в том числе, из-за пошлин на нефть и нефтепродукты, которые зависят от цены на Urals. Эксперт сказал, что возможно введение дополнительных налогов на отрасль.

Директор Fitch отметил, что потери частных компаний будут меньше, чем у государства. Это связано с тем, что нефтяники продают и низкосернистые сорта нефти. По его словам, половина поставок «Роснефти» в Китай — это малосернистая нефть. Цена на данный сорт нефти вырастет, и компании получат прибыль, заявил эксперт.

В августе сообщалось, что стоимость нефти Urals может снизиться в 2020 году из-за новых требований к содержанию серы в топливе для судов. Перевозчики отметили, что такая нефть невыгодна, так как придется устанавливать дорогостоящие системы фильтрации выхлопов.

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