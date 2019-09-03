«Роснефть» потребовала от «Транснефти» извинений за высказывания против Шредера

«Роснефть» считает неприемлемыми по сути и неуважительными по форме комментарии советника президента компании «Транснефть» Игоря Демина по поводу предложений председателя Совета директоров компании «Роснефть», бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в системе магистральных трубопроводов. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Ранее Герхард Шредер обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением установить четкие и прозрачные правила контроля качества сырья, поступающего в трубопровод.

На территории Польши и Германии, как и в России, сохраняются значительные объемы суррогатной смеси, что создает как экологические риски, так и экономические проблемы для всех участников рынка. Обеспокоенность по этому поводу выразило Министерство экономики Германии, направив соответствующее письмо Минэнерго России, отмечается в заявлении «Роснефти». «Транснефть» прекрасно осведомлена о содержании данного документа. «Роснефть» обращает внимание на то, что обращение Герхарда Шредера к главе правительства России Дмитрию Медведеву, в том числе, отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространенные в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран Европейского Союза и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти.

Все комментарии Игоря Демина в отношении «Роснефти» являются бессодержательными, считают в компании и не соответствуют действительности и никак не объясняют появление 5 миллионов тонн суррогата. «Пока же господин Демин упражняется в публичной сфере, следовало бы обратить внимание на ситуацию, которая складывается на традиционных для России экспортных рынках, в первую очередь в Европе. Польша уже приступила к строительству альтернативного российскому маршрута доставки нефти, обсуждается возможность расширения таких же маршрутов со стороны средиземноморских портов. При этом, безответственными и некомпетентными заявлениями "деминых" подвергаются сомнению конструктивные предложения экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, друга России, одного из авторитетнейших европейских политиков, принципиально и последовательно отстаивающих развитие сотрудничества с Россией в области поставок энергоресурсов в Европу», — подчеркивается в заявлении.

«Роснефть» напоминает, что Герхард Шредер является председателем Совета директоров «Северного потока-2», находящегося под постоянным давлением конкурентов и геополитических оппонентов России. В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства «Транснефти» принести Герхарду Шредеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес.

«Роснефть» выражает надежду на то, что руководство компании «Транснефть» отмежуется от демагогии Игоря Демина и присоединится к конструктивной работе, направленной на решение реальной проблемы и восстановление имиджа Российской Федерации как надежного поставщика энергоресурсов.

