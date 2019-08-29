«Дочки» «Роснефти» нарастили поставки авиатоплива в России и за рубежом

Компания «Роснефть Аэро», оператор топливозаправочного бизнеса НК «Роснефть», по итогам первого полугодия 2019 года увеличила объемы заправки «в крыло» в российских аэропортах до 1035 тысяч тонн. Это на 9,5 процента выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении «Роснефти». Количественный показатель заправок «в крыло» при этом увеличился на 13 процентов и составил более 108 тысяч операций.

Кроме того, за шесть месяцев 2019 года «Роснефть Аэро» реализовала более 1,6 миллиона тонн авиакеросина, увеличив этот показатель на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, в 2019 году «Роснефть Аэро» расширила перечень клиентов среди авиакомпаний. Контракты на поставку авиатоплива в аэропортах России были подписаны с группой компаний «AACO» (Novelair Tunisie, Air Arabia, Gulf Air, Egyptair, Royal Jordanian, Oman Air, Flynas), авиакомпаниями «Победа», «Smartwings», «Bulgaria Air», «Alitalia».

Также сообщается, что Rosneft Deutschland, дочерняя компания НК «Роснефть», в первом полугодии 2019 года поставила клиентам в аэропортах Германии 142,5 тысячи тонн авиационного топлива.

В 2019 году Rosneft Deutschland заключила ряд контрактов на реализацию авиатоплива JET A-1 собственного производства. В частности, подписан контракт с компанией «Аэрофлот» на заправку воздушных судов в аэропорту Шенефельд (Берлин). Кроме того, в рамках расширения присутствия на немецком рынке авиатоплива Rosneft Deutschland заключила контракты на выполнение заправки «в крыло» с аэропортами в Мюнхене и Берлине (Тегель и Шенефельд).

Ежегодно компания производит на НПЗ PCK в Бранденбурге около 300 тысяч тонн авиатоплива, что составляет около половины всего объема керосина, потребляемого в берлинских аэропортах.

