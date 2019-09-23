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На американских мультипликаторах «Роснефть» обогнала ExxonMobil в десять раз

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Условия конкуренции для российских компаний, борющимся за свое место на мировом рынке, значительно более жесткие, чем для их западных коллег, на которых не влияют санкции, приводящие к отсутствию доступа к рынкам дешевого капитала, пишет журнал «Эксперт».

«Если бы российские компании попали в американскую налоговую и денежно-кредитную среду, то значительно повысили бы показатели своей доходности, в разы увеличив капитализацию», — отмечает издание. В свою очередь, американские компании в условиях российской фискальной и монетарной политики получили бы прямо обратный эффект.

В качестве примера издание приводит недавний опыт аналитиков «БКС Премьер», которые рассчитали гипотетическую капитализацию крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» с помощью мультипликаторов, существующих в США. Аналогичным образом были рассчитаны прибыль и капитализация американской ExonMobil, которая была «помещена» в российские условия. В данный момент реальная рыночная капитализация «Роснефти» и ExxonMobil составляют 70 миллиардов и 306 миллиардов долларов, соответственно, а прибыль за 2018 год — 8,9 миллиарда и 20,8 миллиарда доллара.

«Если бы "Роснефть" осуществляла свою деятельность в налоговых условиях США и имела бы условия финансирования как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год составила бы 45 миллиардов долларов, а текущая капитализация достигла бы 671 миллиарда долларов — почти в десять раз выше нынешнего уровня. Напротив, если бы ExxonMobil вел деятельность в налоговых и денежно-кредитных условиях России, то его текущая рыночная капитализация составляла бы 68,1 ммиллиарда долларов — в пять раз ниже нынешней», — отмечает аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Учитывая, что "Роснефть" выплачивает 50 процентов чистой прибыли в качестве дивидендов, то дивиденды за 2018 год были бы в пять раз выше фактического уровня», — подчеркивает он.

По мнению экономиста, такая разница в оценочных показателях является следствием ряда факторов, в первую очередь разной налоговой нагрузки компаний и разной стоимости заемного капитала. В частности, так называемая эффективная налоговая нагрузка у «Роснефти» более чем в три раза превышает этот показатель у ExonMobil. Или, например, налоговая нагрузка BP и Shell в США составляет 6 долларов на баррель нефтяного эквивалента углеводородов, что практически в четыре раза ниже, чем фискальная нагрузка «Роснефти». Эксперт также отмечает, что в США для стимулирования экономического роста с 2018 году была проведена налоговая реформа, в ходе которой был снижен ряд налогов, в том числе налог на прибыль с 35 до 21 процента, а также введены налоговые вычеты на капитальные затраты.

«В 2018 году дополнительное давление на нефтяные компании в России оказывало нерыночное регулирование внутренних цен на нефтепродукты», — отмечает в своем исследовании Сергей Суверов. «В результате российские компании недополучали выручку», — утверждает он. «По итогам прошлого года маржа по EBITDA сегмента Downstream Роснефти составила 2 процента, по итогам второго квартала текущего года — 0,6 процента. В случае ExxonMobil, сегмент Downstream формирует около 30 процентов чистой прибыли компании. Если добавить нефтехимический сегмент, то совместная с сегментом Downstream чистая прибыль составляет примерно 45 процентов чистой прибыли ExxonMobil за прошлый год», — подчеркивает Суверов.

На деятельность компаний также существенно влияет стоимость привлечения финансирования и его доступность. Как отмечает Суверов, «по итогам 2018 средняя стоимость долга ExxonMobil составила 1,9 процента, «Роснефти» — 6,9 процента. Так как в США и Европе реальные процентные ставки ушли в отрицательную зону. В России же в течение последних лет сохраняется крайне высокий уровень ставок. «Если самые развитые и мощные российские компании вынуждены платить за привлечение кредитов в два-три раза больше своих конкурентов, то для остальных компаний разрыв еще больший. Условия конкуренции в результате осложняются», — подчеркивает экономист.

В статье также отмечается, что в ВТО рассматривается весь комплекс прямых и косвенных факторов, влияющих на конкурентные условия деятельности, и не раз отмечались прецеденты, когда даже второстепенные обстоятельства были достаточным основанием для ВТО, чтобы принять решение о неравной конкуренции и необходимости введения выравнивающих мер. «Возможно и нашим регуляторам пора задуматься о том, что могло бы поспособствовать выравниванию конкурентных условий для российских компаний на международном рынке», — отмечает автор статьи. И приводит недавнее заявлением Владимира Путина о том, что справедливая и честная конкуренция является залогом поступательного развития.

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