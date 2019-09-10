Первый тур российско-британского Оркестра Бриттена-Шостаковича начался в Сочи

В Сочи прошел первый концерт в рамках тура по городам России и Великобритании уникального российско-британского Фестивального Оркестра Бриттена-Шостаковича (The Britten-Shostakovich Festival Orchestra, BSFO). Поддержку проекту в рамках года музыки России и Великобритании оказывают компании НК «Роснефть» и ВР, говорится в сообщении российской компании.

Сформировал и возглавил оркестр художественный руководитель московской «Новой оперы им. Е.В. Колобова» Ян Латам-Кёниг, являющийся первым и единственным британским дирижером, который руководит российским театром. Создателя оркестра вдохновила дружба двух великих композиторов XX века — Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена.

Бенджамин Бриттен и Дмитрий Шостакович впервые встретились на концерте Ленинградской филармонии в Королевском фестивальном зале в 1960 году, во время тура, в котором Мстислав Ростропович впервые в Великобритании представил Первый виолончельный концерт Шостаковича. Несмотря на дипломатическую напряженность между странами, дружба Бриттена и Шостаковича на расстоянии продолжалась благодаря постоянному обмену партитурами и записями через посредников.

Оркестра Бриттена-Шостаковича собран из равного числа британских и российских музыкантов — 86 человек, средний возраст которых составляет 22-23 года. Они представляют Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова, Ростовскую государственную консерваторию им. Рахманинова, Музыкальную академию им. Гнесиных и Государственный музыкально-педагогический институт им. Ипполитова-Иванова. Британские музыканты представляют такие консерватории, как: Королевский музыкальный колледж (Лондон), Королевская академия Музыки (Лондон), Королевская Консерватория Бирмингема, Гилдхоллская школа музыки и театра, Королевский Уэльский колледж музыки и театра (Кардифф), Королевский Северный музыкальный колледж (Манчестер) и факультет музыки Университета Оксфорда, Королевской консерватории Шотландии (Глазго).

Уникальная музыкальная программа оркестра включают в себя Сюиту для эстрадного оркестра Шостаковича и «Четыре морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бриттена. Музыка Шостаковича к «Гамлету» переплетается с диалогами из фильма Козинцева, воспроизведенными актерами Эдвардом и Фредди Фоксами.

Почетными президентами оркестра выступают Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский, руководитель «Фонда Дмитрия Шостаковича» и вдова композитора Ирина Шостакович, а также выдающийся российский дирижер Юрий Темирканов.

10 сентября в сочинском «Сириусе» состоится второе выступление оркестра, после чего 12 и 14 сентября музыканты сыграют в Московской государственной консерватории им. Чайковского. Завершится российская часть тура концертом 15 сентября — в Санкт-Петербургской Академической филармонии им Д. Шостаковича. Затем оркестр выступит в городах Великобритании с 17 по 25 сентября — концерты последовательно состоятся в Бирмингеме, Ноттингеме, Лидсе, Манчестере, Эдинбурге, Бейзингстоке и Лондоне.

«Я надеюсь, что выступления оркестра станут новой культурной традицией для России и Великобритании, будут ежегодными. И уверен, что наш оркестр выступит своеобразным послом российской и британской культур во всем мире», — заявил после первого концерта Ян Латам-Кёнинг.

«В ноябре 2017 года правительства России и Великобритании приняли решение, что 2019 год станет перекрестным Годом музыки наших стран. Мы долго обсуждали идеи с британским послом в России сэром Лори Бристоу (Laurie Bristow), а он большой поклонник классической музыки и сам играет на альте. Хотелось сделать что-то исключительное, замечательное, долговечное. Чтобы не просто сыграть несколько концертов в обеих странах в честь Года музыки, а ввести новую удивительную традицию, мыслью которой станет объединение наших стран», — рассказывал дирижер. По его словам, в обсуждении идеи приняли участие множество высокопоставленных лиц. «В итоге оформилась задумка создать оркестр, состоящий из молодых российских и британских музыкантов. После долгой организационной работы, проделанной как британской, так и российской командами, мы заручились поддержкой "Роснефти" и BP. А дальше начался отбор молодых музыкантов, учеников лучших британских и российских консерваторий», — добавил он.

«Для нас очень важны поддержка и энтузиазм, которые встречал проект на самом высоком уровне — в правительствах обеих стран. И проект был бы невозможен без финансовой поддержки российской компании "Роснефть" и британской BP, мы очень благодарны им», — подчеркнул председатель консультативного совета Российско-британской торговой палаты, председатель оркестра Чарльз Хендри.

По словам директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, последний период в отношениях Британии и России, в первую очередь связанный с «полониевыми» историями, политическими демаршами и ультиматумами, эксперты окрестили «холодной войной в миниатюре». «Сейчас англичане пытаются обрести новую идентичность. Того гляди в жизнь воплотится идея Brexit, во главу угла ставятся прагматичные национальные интересы, прежде всего интересы британского бизнеса. И многие заговорили о «разрядке» в отношениях с Москвой. От истерической русофобии, охватившей британскую политическую элиту и медиа (надо сказать, не первый раз в истории) Лондон переходит к более осторожному, взвешенному подходу, который традиционно пользуется поддержкой в бизнес-кругах. Не случайно, в начале лета Владимир Путин провел весьма плодотворную встречу с представителями британского бизнеса. Символом новой «антанты» может стать оркестр Бриттена-Шостаковича, который спонсируют "Роснефть" и BP — две крупнейшие корпорации России и Британии, которые давно уже являются стратегическими партнерами. Напомним, что BP, ко всему прочему, - крупнейший миноритарный акционер "Роснефти". Музыкальный диалог, прообразом которого стала легендарная дружба великих композиторов XX столетия — это, судя по всему попытка вновь — уже который раз в истории — нащупать точки соприкосновения двух наций, двух культурных традиций», — заявил эксперт.