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09:38, 13 июля 2025Спорт

Дисквалифицированный за допинг российский боксер вышел на ринг и проиграл

Дисквалифицированный за допинг российский боксер Хатаев уступил кубинцу Мореллю
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frank Franklin II, Pool / AP

Дисквалифицированный за допинг российский боксер Имам Хатаев проиграл бывшему чемпиону мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцу Давиду Моррелю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хатаев вышел на ринг в Нью-Йорке и уступил раздельным решением судей. В пятом раунде отечественный боксер отправил соперника в нокдаун.

Поражение стало первым в карьере 30-летнего Хатаева. До этого он победил в десяти поединках, выиграв девять из них нокаутом. Кроме того, Хатаев — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио.

1 июля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение дисквалифицировать Хатаева на два года за нарушение антидопинговых правил. В его пробе от апреля 2024-го был обнаружен кломифен. Отстранение продлится до июня 2027 года. Несмотря на случившееся, бой с Моррелем отменять не стали.

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