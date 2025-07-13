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09:35, 13 июля 2025Мир

Российский посол пригрозил ответом на попытки пиратства против танкеров в Балтийском море

Барбин: РФ будет пресекать попытки пиратства против танкеров в Балтийском море
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Россия будет пресекать попытки пиратства стран Запада в отношении танкеров с нефтью РФ в Балтийском море. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море с опорой на международное право. Он отметил, что любые действия, которые могут нанести им ущерб, будут встречать решительный отпор.

«Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», — пригрозил Барбин. Посол также напомнил, что беспрепятственный проход судов через Балтийские проливы гарантирован нормами международного права и соответствующими обязательствами Дании.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что страны НАТО пытаются ограничить свободу судоходства в Балтийском регионе. По его словам, это привело к обострению военно-политической обстановки.

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