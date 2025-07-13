Представители принца Гарри и Карла III провели тайные переговоры о примирении

The Mail: Помощники принца Гарри и Карла III провели переговоры о примирении

Представители британского короля Карла III и его младшего сына принца Гарри провели тайные переговоры о примирении в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail (The Mail).

Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла в среду, 9 июля, в здании Королевской заморской лиги — некоммерческой организации, основанной в 1910 году для содействия международной дружбе. Переговоры провели руководитель отдела по связям с общественностью принца Гарри Мередит Мейнс, представитель его же пиар-отдела Лиам Магуайр и секретарь Карла III по связям с общественностью Тобин Андреа.

«Предстоит пройти длинный путь, но канал связи заработал впервые за много лет. Официальной повестки дня не было, только неформальная беседа с выпивкой. Обсуждались темы, которые волнуют обе стороны», — заявил источник Daily Mail.

Троицу переговорщиков сняли на террасе здания лиги, после чего они продолжили беседу в помещении. Как уточняет издание, именно Мейнс была организатором интервью принца Гарри «Би-би-си» в мае, на котором он заявил, что хотел бы примириться с отцом, однако тот отказывается от общения.

Ранее историк британской монархии Марлен Кениг заявила, что британский принц Гарри до сих пор не приспособился к новой независимой жизни вдали от Букингемского дворца. По словам эксперта, сын Карла III мучается из-за того, что не может прокормить семью своими силами.

