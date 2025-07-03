Стало известно о мучениях принца Гарри

Историк Кениг: Принц Гарри мучается, потому что не может прокормить семью

Историк британской монархии Марлен Кениг утверждает, что британский принц Гарри до сих пор не приспособился к новой независимой жизни вдали от Букингемского дворца. Об этом сообщает издание Us Weekly.

По мнению Кениг, Гарри мучается из-за того, что не может прокормить семью своими силами. «Не уверена, жалеет ли Гарри, что уехал, — говорит она. — Он явно настроен решительно и стремится построить новую жизнь в США. Но пока что без особых успехов, особенно по части заработка на семейные нужды. Этим, похоже, приходится заниматься Меган».

Еще один повод для мучений, как утверждает Кениг, — это неудачные попытки найти достойное занятие, не связанное с королевской семьей.

От него всегда ждали, что он будет играть поддерживающую, но не второстепенную роль. Возможно, ему комфортно в калифорнийском доме с женой и двумя очаровательными детьми, но есть чувство, которое ему пока не довелось испытать — это уверенность, которую дает успех за пределами дома Марлен Кениг историк

Ранее сообщалось, что Карл III может лишить детей Гарри и Меган возможности называться «Ваше королевское высочество». Он объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

