Титулы детей принца Гарри привели к новому скандалу в королевской семье

Daily Express: король Карл III пожалует детям принца Гарри титулы принца и принцессы

Дети принца Гарри и Меган Маркл могут получить титулы принца и принцессы, но будут лишены возможности называться «Ваше Королевское высочество». Это, по утверждению Daily Express, привело к новому скандалу в британском королевском семействе.

Источник издания, близкий к Букингемскому дворцу, утверждает, что король Карл III согласился пожаловать сыну Гарри и Меган, трехлетнему Арчи, титул принца, а их годовалой дочери Лилибет, — титул принца.

Издание The Sun пишет, что даже в том случае, если Арчи и Лилибет станут принцем и принцессой, им будет запрещено использовать обращение «Ваше Королевское высочество». Карл III якобы объясняет это тем, что так обращаются лишь к работающим членам королевской семьи, а Гарри, Меган и их дети к этой категории не относятся.

Такое решение короля, по утверждению источников Daily Express и The Sun, вызвало негодование у Гарри и Меган. Они считают, что это ставит под вопрос безопасность Арчи и Лилибет.

Они не прекращали попыток уладить этот вопрос с тех пор, как умерла королева. И были в бешенстве из-за того, что Арчи и Лилибет не смогут зваться «Ваше Королевское высочество» источник The Sun и Daily Express

Объяснение про работающих членов королевской семьи Гарри и Меган не удовлетворило. Они обратили внимание, что это правило не использовалось в отношении дочерей принца Эндрю, которые имеют право называться «Королевскими высочествами», хотя ни них не возложено никаких обязанностей.

New York Post пишет со ссылкой на собственный источник в королевской семье, что в действительности решение о титулах Арчи и Лилибет пока не принято. По сведениям издания, Карл III отказался давать любые комментарии по поводу новых титулов, пока не завершится траур. Это произойдет 26 сентября.

В данный момент титулов нет ни у Арчи, ни у Лилибет. Ранее утверждалось, что таким образом Гарри и Меган хотели обеспечить им спокойной детство.

Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор появился на свет в Лондоне 2019 году. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в 2021 году после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США. В июне 2022 года она в первый и единственный раз встретилась с королевой Елизаветой II.