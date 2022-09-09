Британский король объявил траур

Король Карл III объявил траур, который завершится через семь дней после похорон королевы

Британский король Карл III объявил траур по случаю смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.

Траур завершится через семь дней после похорон. До этого момента флаги над королевскими резиденциями будут приспущены.

В пятницу, 9 сентября, в 13:00 (15:00 по московскому времени) в Лондоне дадут оружейный салют в честь Елизаветы II. Будет сделано 96 залпов — по одному на каждый год жизни королевы.

Дата похорон пока не оглашена. Ожидается, что они пройдут на 11-й день после смерти королевы.

О смерти Елизаветы II объявили в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.