Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Елизавета II впервые встретилась с дочерью принца Гарри

Королева Великобритании впервые встретилась с годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images

Королева Великобритании впервые встретилась со своей правнучкой, годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча Елизаветы II с Лилибет прошла 2 июня, когда члены королевской семьи обедали с принцем Гарри и Меган Маркл после парада Trooping the Colour. Королевский биограф Омид Скоби утверждает, что встреча носила личный характер и поклонникам Гарри и Меган не следует ожидать публикации совместных фотографий.

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Принц Гарри и Меган Маркл, приехавшие в Великобританию с сыном Арчи и дочерью Лилибет, остановились в коттедже Фрогмор, где они жили до переезда в Калифорнию. Супруги останутся в стране до конца празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II, которое продлится четыре дня. Ожидается, что в это время они постараются не отвлекать внимание публики от королевы и не будут снимать шоу о своей жизни для Netflix.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пропустит 3 июня службу по случаю празднования 70-летнего юбилея ее правления из-за дискомфорта, который она испытала в первый день празднования. Об этом сообщили в канцелярии Букингемского дворца.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине
Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны
В районе проведения спецоперации заметили БМП-2 с дополнительной защитой
Новый владелец «Макдоналдс» рассказал о возобновлении работы точек в России
Bloomberg назвало «самого умного российского олигарха»
Лукашенко призвал Европу объединиться с Россией
«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска Lada Granta
В Латвии выявили первый случай обезьяньей оспы
Елизавета II впервые встретилась с дочерью принца Гарри
56-летняя Синди Кроуфорд удивила фанатов внешностью до и после нанесения макияжа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.