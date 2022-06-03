Елизавета II впервые встретилась с дочерью принца Гарри

Королева Великобритании впервые встретилась с годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании впервые встретилась со своей правнучкой, годовалой дочерью принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча Елизаветы II с Лилибет прошла 2 июня, когда члены королевской семьи обедали с принцем Гарри и Меган Маркл после парада Trooping the Colour. Королевский биограф Омид Скоби утверждает, что встреча носила личный характер и поклонникам Гарри и Меган не следует ожидать публикации совместных фотографий.

Принц Гарри и Меган Маркл, приехавшие в Великобританию с сыном Арчи и дочерью Лилибет, остановились в коттедже Фрогмор, где они жили до переезда в Калифорнию. Супруги останутся в стране до конца празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II, которое продлится четыре дня. Ожидается, что в это время они постараются не отвлекать внимание публики от королевы и не будут снимать шоу о своей жизни для Netflix.

Ранее сообщалось, что Елизавета II пропустит 3 июня службу по случаю празднования 70-летнего юбилея ее правления из-за дискомфорта, который она испытала в первый день празднования. Об этом сообщили в канцелярии Букингемского дворца.