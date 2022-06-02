Елизавета II пропустит службу по случаю ее платинового юбилея

Королева Елизавета II пропустит службу по случаю ее 70-летнего юбилея из-за дискомфорта

Королева Елизавета II пропустит 3 июня службу по случаю празднования 70-летнего юбилея ее правления из-за дискомфорта, который она испытала в первый день празднования. Об этом сообщили в канцелярии Букингемского дворца, передает ТАСС.

«С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее», — говорится в сообщении. Это не первый раз, когда монаршая особа отменяет участие в мероприятиях из-за самочувствия.

В 2022 году исполняется 70 лет с момента восхождения Елизаветы II на престол.