«Роснефть» открыла новое месторождение на Восточно-Прибрежном участке Сахалина

«Роснефть» завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина, по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение. По предварительной оценке его запасы составляют до 2 миллионов тонн нефти, которые планируется поставить на государственный баланс в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что скважина была пробурена предприятия «РН-Бурение». Работы выполнены в соответствии с плановыми сроками, соблюдением всех норм промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

В результате бурения общая глубина по стволу составила 3047 метров, а отход от вертикали — 1450 метров. Для оптимального вскрытия целевых объектов в сложных геологических условиях была разработана специальная конструкция скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории. В настоящее время ведется подготовка к проведению испытаний в эксплуатационной колонне.

В дальнейшего «Роснефть» планирует принять решение по срокам, необходимым для ввода в эксплуатацию нового месторождения. Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.