Глава «Роснефти» назвал дивидендную политику компании самой прогрессивной

Дивидендная политика «Роснефти» является самой прогрессивной среди российских компаний с государственным участием. Об этом на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Топ-менеджер подчеркнул, что 50 процентов чистой прибыли по МСФО компания направляет на выплаты акционерам, контролирующим из которых является государство. Он также отметил, что на внеочередном Общем собрании 30 октября акционеры одобрили выплату рекордных дивидендов. По итогам первого полугодия 2019 года дивиденды составили 162,6 миллиарда рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года более, чем на 5 процентов. Суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза выше выплат за 2016 год.

Кроме того, «Роснефть», по словам Сечина, продолжает усиливать свою роль в качестве не только ведущей компании российской экономики и одного из наиболее активных инвесторов и работодателей (около 350 тысяч человек), но и как одного из ведущих налогоплательщиков. По итогам 2018 года налоговые платежи компании в бюджеты всех уровней превысили 4 триллиона рублей, в первом полугодии 2019 года они составили более 1,8 триллиона рублей.

