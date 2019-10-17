Венесуэла рассказала об ограблении и захватничестве США

США украли у Венесуэлы более 30 миллиардов долларов за последние годы. Об этом заявил председатель Национальной конституционной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо на встрече в Москве, передает «Интерфакс».

По его словам, американцы замораживали средства, которые затем исчезали. Речь идет о компаниях, золотом запасе, банковских счетах и даже средствах, которые выделялись на лечение больных лейкемией детей, рассказал он.

Кабельо указал, что американцы «хотят завладеть» Венесуэлой из-за ее природных ресурсов: нефти, газа, золота, железной руды, питьевой воды. «США хотят получить наши ресурсы бесплатно, они не хотят платить за них. Они хотят отнять их», — заявил он. Каракас же предлагает Вашингтону «отдать нефть, но за деньги», подчеркнул политик.

В сентябре президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

До этого сообщалось, что администрация Трампа тайно проводит переговоры с главными помощниками Мадуро, пытаясь организовать его мирное отстранение от власти.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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