Раскрыто содержание тайных переговоров США и Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа тайно проводит переговоры с главными помощниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пытаясь организовать его мирное отстранение от власти. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что с венесуэльской стороны главным переговорщиком является председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, против которого в США ведется дело о незаконном обороте наркотиков.

Общей целью переговоров является поиск выхода из политического кризиса в Венесуэле. Сообщается, что главным условием США было проведение демократических выборов в ближайшее время, в результате чего прийти к власти имел шанс лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Задачей же Кабельо является получение от США гарантий о том, что в случае смены власти сторонники Мадуро не будут подвергаться преследованию и мести и смогут безопасно оставаться в стране. Отмечается, что официально стороны отказались комментировать данную информацию.

В начале августа сообщалось, что Мадуро начал переговоры с представителями оппозиции, заявив о готовности общаться «даже с дьяволом» ради мира в стране.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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