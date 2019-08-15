Мадуро рассказал о плане покушения на него

Бывший лидер Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил сам лидер Боливарианской Республики, пишет La Vanguardia.

«Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто <...> направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить», — заявил Мадуро.

4 августа 2018 года на Мадуро была совершена попытка покушения с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Это произошло во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещали повторить попытку устранения Мадуро.

Позднее глава государства заявлял, что приказ подготовить этот теракт для его убийства отдал бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По его утверждению, получателем приказа был лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Он также один из тех, кто запустил «механизмы для исполнения убийства».

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