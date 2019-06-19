Мадуро подсчитал стоимость покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подсчитал, сколько стоила попытка его убийства. Об этом он заявил, выступая перед военными, передает РИА Новости.

«Говорят о 20 миллионах долларов», — сказал он, вспоминая прошлогоднее покушение.

4 августа 2018 года на Мадуро была совершена попытка покушения с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Это произошло во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещали повторить попытку устранения Мадуро.

Позднее глава государства заявлял, что приказ подготовить этот теракт для его убийства отдал бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По его утверждению, получателем приказа был лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Он также один из тех, кто запустил «механизмы для исполнения убийства».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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