Мадуро согласился на переговоры с дьяволом ради мира в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал переговоры с представителями оппозиции страны, которые начались 9 июля на Барбадосе, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Меня спрашивают, почему я сел за стол переговоров с теми, кто пытался меня свергнуть и убить, с теми, кто призывает к иностранному вторжению в страну. За мир, единство, независимость нашей страны я готов говорить даже с дьяволом», — заявил Мадуро.

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12 июля лидер Венесуэлы договорился с оппозицией страны о постоянном диалоге. Переговоры начались 9 июля на Барбадосе при участии правительства Норвегии. Стороны должны были обсудить шесть пунктов касательно жизни страны в экономической, политической, культурной и социальной сферах.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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