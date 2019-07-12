Мадуро договорился о постоянном диалоге с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро договорился с представителями оппозиции страны о постоянном диалоге. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«После трех дней напряженного дня диалога с оппозицией мы договорились о создании постоянного стола для переговоров», — написал Мадуро.

Президент оценил поддержку норвежского правительства и выразил надежду, что стороны вскоре достигнут «великого соглашения о мире и сосуществовании».

Переговоры начались 9 июля на Барбадосе при участии правительства Норвегии. Стороны должны были обсудить шесть пунктов касательно жизни страны в экономической, политической, культурной и социальной сферах.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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