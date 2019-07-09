Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале переговорного процесса с оппозицией страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят на острове Барбадос, в них также участвует правительство Норвегии. «Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», — сказал Мадуро.

Ожидается, что стороны обсудят шесть пунктов касательно жизни страны в экономической, политической, культурной и социальной сферах.

По словам венесуэльского лидера, по поводу переговоров он настроен оптимистично. «Сегодня переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для Венесуэлы», — заключил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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