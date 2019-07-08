Правительство Венесуэлы встретится с оппозицией

Венесуэльская оппозиция и представители правительства президента страны Николаса Мадуро проведут переговоры в Барбадосе при посредничестве Норвегии. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба самопровозглашенного президента Венесуэлы, лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Мы сообщаем гражданам и мировому сообществу, что, при участии и посредничестве правительства Королевства Норвегия, чтобы покончить с трагедией, которую переживают венесуэльцы, мы устроим встречу с представителями узурпаторского режима на Барбадосе и обсудим с ними путь к выходу из диктатуры», — говорится в сообщении.

26 мая правительство Венесуэлы объявило, что готово принять участие в переговорах с оппозицией в столице Норвегии Осло. До сегодняшнего решения форматом, на который соглашались обе стороны, были «маятниковые» переговоры — норвежская сторона по очереди встречалась с представителями оппозиции и Мадуро.

В июне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили новую попытку государственного переворота. Позднее Мадуро заявил, что все участники попытки путча пойманы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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