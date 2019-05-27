Россия захотела участвовать в переговорах Мадуро и оппозиции

Россия готова оказать содействие диалогу между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами, если оно будет востребовано участниками. Об этом говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД заявили, что приветствуют продолжение контактов представителей президента Николаса Мадуро и лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, которые проходят в Осло при поддержке властей Норвегии.

При этом в заявлении подчеркивается, что не стоит навязывать руководству Венесуэлы ультимативных требований, и Россия категорически не приемлет любые идеи внешнего силового вмешательства в дела латиноамериканской страны.

26 мая сообщалось, что представители венесуэльского правительства приняли участие в «маятниковых» трехсторонних переговорах с оппозицией. Посредником выступила норвежская сторона.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Но высшие чины вооруженных сил страны не поддержали его, и на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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