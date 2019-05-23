Россия рассказала о провокациях США против Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США продолжают идти на открытые провокации против Венесуэлы. Такое сообщение передает РИА Новости.

«Американские военные продолжают открытые провокации», — подчеркнула дипломат. Она добавила, что США производят такие действия, несмотря на призывы соседних стран воздержаться от военного вторжения. При этом заявления американских официальных лиц о том, что Россия несет ответственность за происходящее в Венесуэле, Захарова назвала абсурдными.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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