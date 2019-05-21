Стали известны потери Венесуэлы из-за санкций США

Общие потери Венесуэлы от экономических санкций США составили 130 миллиардов долларов. Об этом сообщил посол южноамериканской страны в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса, передает ТАСС.

По словам дипломата, Венесуэла ведет «неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире — США». В частности, экономическая блокада привела к тому, что венесуэльские средства заблокированы более чем в 40 банках из 17 стран. К примеру, только португальский Novo Banco заблокировал более 1,5 миллиарда долларов государственной нефтяной компании PDVSA.

Тортоса заявил, что на потерянные из-за санкций деньги экономика Венесуэлы могла бы существовать на протяжении девяти лет.

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Ранее 21 мая Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard.

Власти США начали вводить экономические санкции против Венесуэлы в 2015 году. После начала политического кризиса в стране в начале 2019 года Вашингтон усилил санкционное давление в отношении Каракаса. Минфин США ввел ограничения о отношении PDVSA и заморозил счета Citgo — главного зарубежного актива венесуэльской нефтегазовой компании.

В начале января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы, что вызвало масштабные протесты по всей стране. Оппозиция обвинила политика в узурпации власти. 23 января спикер Национальной ассамблеи (парламента) Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В результате стране установилось двоевластие.

Гуайдо признала оппозиция, большинство стран Латинской Америки, США, Канада, Великобритания и многие страны ЕС. Россия, Китай Турция, Боливия и Куба поддержали Мадуро.

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