США задумались о вторжении в Венесуэлу

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что США рассматривают все варианты действий в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что мы рассматриваем все возможные варианты действий», — заявил вице-президент. Он добавил, что США не могут оставаться в стороне, когда в Венесуэле «происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений».

Пенс также подчеркнул, что Трамп создал коалицию, куда входят более 50 государств, которые признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Американская политика будет продолжать дипломатическое и экономическое давление на Венесуэлу и их кубинских покровителей.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро. В конце апреля Гуайдо предпринял неудачную попытку «финальной фазы» госпереворота.

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