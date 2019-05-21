Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard

Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.

Документ, по утверждению издания, был выпущен в середине мая. В нем дается поручение всем банкам страны в течение 10 дней представить меры по отказу от крупнейших международных платежных систем и их карт. Сам отказ должен произойти к началу следующего года: с 30 ноября в Венесуэле перестанут использовать дебетовые карты Visa и MasterCard, с 30 января 2019-го — кредитные.

Кроме того, венесуэльским банкам предстоит создать собственную «суверенную» платежную систему с использованием биометрических данных клиентов.

Запрет на работу в Венесуэле Visa и MasterCard станет ответом на санкции в отношении страны со стороны США, принятые в конце января — после того, как лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро. В частности, зарубежные счета государственной нефтяной компании PDVSA были заблокированы, а доступ к валютной выручке ее и ее дочерней компании Citgo, владеющей нефтеперерабатывающими завода в США, получила оппозиция.

По некоторым данным, Вашингтон сам планировал запретить Visa и MasterCard работать в Венесуэле, однако никаких официальных распоряжений пока не поступало.

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