США полностью запретили полеты в Венесуэлу

США приостановили авиасообщение с Венесуэлой в связи с угрозой безопасности в этой стране. Об этом завил министр транспорта Элейн Чао, передает Reuters.
Запрет касается как грузовых, так и пассажирских перелетов, в том числе частными самолетами. По мнению министерства транспорта, в Венесуэле пассажирам и членам экипажа грозит серьезная опасность.
1 мая Федеральное авиационное управление США порекомендовало американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы в течение двух суток, напоминает агентство. После этого ведомство запретило полеты американским лайнерам на высоте ниже восьми километров над Боливарианской Республикой.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро. В конце апреля Гуайдо предпринял неудачную попытку «финальной фазы» госпереворота.