Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США

Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США. Об этом сообщает Associated Press.

В Штатах Альварадо обвиняют в отмывании денег, связанных с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. Бывший чиновник был арестован недалеко от своего дома в Мадриде. Испанский суд оставил его под стражей, пока не будет решен вопрос об экстрадиции в США.

Кроме того, власти Португалии подозревают Альварадо во взятках, связанных со счетами PDVSA в лиссабонском банке, Андорра обвиняет экс-министра в отмывании денег. В Испании в отношении Альварадо начато два расследования: о коррупции и отмывании средств.

Бывший чиновник работал в правительстве Уго Чавеса. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро названия обвинения американцев политически мотивированными, передает Reuters.

23 января на фоне массовых протестов в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Вашингтон ввел санкции, которые ограничивают получение доходов от экспорта PDVSA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!