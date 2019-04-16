Венесуэла устроила новую распродажу золота

Власти Венесуэлы продали девять тонн золота на сумму 400 миллионов долларов, обойдя таким образом санкции США, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, приобрести золото могли компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что это означает, что правительство президента Николаса Мадуро нашло способ обойти санкции США, введенные в отношении Венесуэлы.

По данным Bloomberg, золотовалютные резервы центробанка Венесуэлы теперь составляют 8,6 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года золотые резервы страны сократились на 30 тонн, до 100 тонн. Продажа золота из резервов фактически стала единственным источником иностранной валюты для Венесуэлы.

Санкции со стороны США ограничивают получение доходов от экспорта нефтяной госкомпании PDVSA, однако они будут отменены, в случае если Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы и в стране проведут честные выборы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!