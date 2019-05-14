Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы

Полицейские вошли на территорию посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Ее власти сочли это вторжением, нарушающим нормы международного права, передает ТАСС.

Здание дипмиссии Венесуэлы сейчас занимают активисты, протестующие против внешней политики США, в том числе — женщины из CodePink, международного движения за мир и социальную справедливость. Они сообщают, что получили ключи от посольства на законных основаниях — от венесуэльских дипломатов, которых Соединенные Штаты выслали из страны.

Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.

11 мая военные южноамериканской страны сообщили, что американский военный корабль без разрешения вошел в ее территориальные воды.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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