Венесуэла приготовилась к диалогу с США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна готова к диалогу с США. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Арреаса считает, что Соединенные Штаты провалили свою стратегию по Венесуэле. Тем не менее, он подтвердил готовность наладить взаимодействие с Вашингтоном. «Пришло время для дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров и уважать друг друга», — сказал министр.

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Арреаса отметил, что в соответствии с 45-й статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях в случае разрыва дипломатических связей государство может доверить охрану своего посольства третьей стране. По его словам, США доверили защищать свое представительство в Каракасе Швейцарии, Венесуэла же доверит охрану своего посольства Турции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро. В конце апреля Гуайдо предпринял неудачную попытку «финальной фазы» госпереворота.

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