Венесуэла открестилась от российской военной базы

Венесуэла пока не планирует размещать у себя российскую военную базу. Такое заявление сделал посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, передает ТАСС.

«Мы слышим это от СМИ. Не знаю, откуда они берут такую информацию», — заявил дипломат. Он добавил, что «никто нигде не говорил» о возможном открытии базы.

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Тортоса отметил, что в рамках военного сотрудничества, которое было одобрено несколько лет назад, в Венесуэлу летают самолеты из России. Однако из этого не следует, что на ее территории появится российская военная база.

17 мая сообщалось, что Россия накормит армию Венесуэлы.

В декабре 2018 года США показали «российскую базу» в Венесуэле. Тогда были опубликованы спутниковые снимки венесуэльского острова Орчила, расположенного в Карибском море, где возможно создание базы.

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