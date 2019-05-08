В США обеспокоились «российским сговором» по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин достигли взаимопонимания в вопросе кризиса в Венесуэле, что выглядит подозрительно. Об этом говорится в редакционной статье The Wall Street Journal (WSJ) под названием «Российский сговор в Венесуэле».

«Очень позитивный разговор с Владимиром Путиным, возможно, около часа. Мы говорили о многих вещах, включая Венесуэлу», — подчеркивал Трамп. Он отмечал, что Москва не хочет вмешиваться в дела латиноамериканской страны, а хочет только позитивных изменений — как и сам лидер США.

Материалы по теме В Венесуэле началась революция Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы

По мнению редакции WSJ, Трамп не понимает, что Путин имеет в виду, говоря о благе для Венесуэлы. Кроме того, подчеркиваются расхождения между позицией президента США и членами его администрации.

WSJ также отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров называл Венесуэлу давним российским партнером, а последние события в стране — циничной кампанией по свержению законного и легитимного правительства. Такая характеристика протестов не совпадает даже с оценками Трампа.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над противниками.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!