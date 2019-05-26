Представители Мадуро и Гуайдо встретятся в Норвегии

Правительство Венесуэлы готово к переговорам с оппозицией, которые пройдут в столице Норвегии Осло. Об этом у себя в Twitter заявил президент страны Николас Мадуро.

«Я благодарю правительство Норвегии за его усилия в развитии диалога о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью выработать согласованную и всеобъемлющую повестку дня и прийти к хорошим соглашениям», — сказано в посте президента.

25 мая спикер Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что речь на переговорах может идти только о том, как скоро Мадуро собирается уйти в отставку.

Как ранее сообщало агентство Reuters, представители оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы уже приезжали в Осло, но не встречались с представителями правительства напрямую: обе стороны консультировались с норвежскими посредниками.

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30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Но высшие чины вооруженных сил страны не поддержали его, и на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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