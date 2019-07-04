ООН рассказала о пытках и казнях молодежи в Венесуэле

Силы безопасности Венесуэлы арестовывают, пытают и убивают молодых людей, и подобные действия являются частью правительственной стратегии по нейтрализации оппозиции. Об этом говорится в отчете ООН, передает Reuters.

В документе указывается, что силовики подбрасывают убитой молодежи наркотики и оружие, а также манипулируют доказательствами, чтобы обвинить их в оказании сопротивления при аресте.

Указывается, что в 2018 году число расправ, которые в большинстве своем похожи на внесудебные казни, достигло 5287 человек. При этом с начала текущего года и до 19 мая их число составило 1569.

В июне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили новую попытку государственного переворота. Позднее президент страны Николас Мадуро заявил, что все участники попытки путча пойманы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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